В Украине с началом 2019 года начнут действовать ограничения импорта из-за понижения беспошлинного лимита. Факты ICTV разбирались, во сколько теперь будет обходиться товар из-за границы и какие последствия несут изменения для бизнеса и простых украинцев.

8 ноября в первом чтении депутаты проголосовали за новый проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов. В документе также говорится, что с 1 января 2019 года изменения коснутся беспошлинной пересылки товаров из-за границы.

С 1 января по 30 июня 2019 года (переходной период. – Ред.) ввести бесплатно можно будет товар, стоимость которого не превышает €150 (≈4760 грн. – Ред.).

С 1 июля 2019 года стоимость товара снизиться до €100 (≈3175 грн. – Ред.).

Посылки дороже €100 будут облагаться налогом на добавленную стоимость. НДС в Украине составляет 20%.

– Ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает 100, для одного получателя – физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины, – отметили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Пример:

Заказываем кожаные сапоги за €130. €130 делим на 100% и умножаем на процентную ставку НДС – 20% – получаем €26. В итоге получатель должен будет заплатить €156 (€130+€26. – Ред.).

Однако, в Минфине отметили, что решение не окончательное, а переговоры с участниками рынка продолжаются.

Причины ограничений

Причина нововведения кроется в борьбе с доставкой коммерческого груза без налогообложения.

– Проблема использования каналов международного почтового обмена для получения коммерческих грузов без налогообложения и связанного с этим мошенничества, не уникальна для Украины, а существует во всем мире, особенно в Европе. Также, мы понимаем, что сейчас не время для снижения порога налогообложения до €22 (≈698 грн. – Ред.). согласно европейским стандартам, – рассказывают в Минфине.

Если посмотреть, как строится бизнес тех, против кого борется ведомство, то вряд ли ограничения сильно повлияют на их деятельность.

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Мелкий торговец Александр заказывает из Китая чехлы для телефонов, различные аксессуары и тематические сувениры, а реализует в Украине на рынке и в социальных сетях. Стоимость одной единицы обычно не превышает €2, поэтому в одну посылку влезает достаточно товара, дабы не превышать допустимый вес.

– Для моего товарооборота достаточно 3-4 таких посылок в месяц. Тем более, не очень сложно попросить оформить доставку на мою девушку или кого-то из друзей. Не думаю, что обойти ограничения таким мелким торговцам будет тяжело. А те, кто занимается более крупными оптовыми поставками, и раньше платили налог, – отмечает Александр.

Мировой опыт

Опыт других стран показывает, что при понижении лимита государственные органы тратят больше на организацию сборов налогов, чем получает государство налоговых поступлений в бюджет. Так, например, на обслуживание посылок со стоимостью товара в диапазоне от $20 до $80 федеральное правительство Канады тратит более $160 млн, чтобы собрать лишь $40 млн сборов, – рассказали в пресс-службе Укрпошты.

В ЕС действительно действует ограничение до €22, но в Австралии разрешен беспошлинный ввоз товаров, стоимость которых не превышает €687, в США – €705, а в Китае – €132.

К примеру, в 2016 году Беларусь ввела ограничения на беспошлинные посылки из-за границы: лимит стоимости – €22, вес – не более 10 кг. В результате это привело к тому, что лишь 1% посылок превышал €22, а траты на таможенное оформление возросли в 3 раза.

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Это привело к тому, что в правительстве Беларуси уже заговорили о повышении лимита до €200. Хотя стоит отметить, что это может быть связанно с условиями Евразийского таможенного союза, который в 2017 году утвердил новую концепцию поэтапного снижения таможенных лимитов.

Однако в украинском министерстве финансов подчеркнули, что главная цель нововведения отнюдь не прибыль.

– Стоит отметить, что главная цель данной инициативы – не получить фискальный эффект от дополнительных поступлений в бюджет, а уменьшить прежде всего искривление конкуренции в этом сегменте рынка и создать равные условия для ведения хозяйственной деятельности, – обозначили в ведомстве.

Так поучается, что все убытки будут покрываться за счет бюджетных средств, то есть налогоплательщиков.

Последствия нововведения

– Любое изменение лимита требует детальных расчетов, как это происходило в других странах. Должны представить бизнес-кейс с прогнозируемыми объемами налоговых поступлений от понижения лимита и расчетом дополнительных расходов государственных органов и логистических операторов для реализации таких изменений: закупки оборудования, поддержки IТ-систем, расширение штата на таможне, закупка компьютеров для работы этих специалистов и т.д., – отмечают в Укрпоште.

Впоследствии, если лимит будут понижать, мы получим значительное снижение международных посылок. Почтовые и логистические компании понесут убытки, а для многих украинцев товар по доступным ценам из таких маркетплейсов, как AliExpress или Amazon станут табу.

Кроме того, как показывает практика у других странах, это может повысить уровень контрабанды и серой торговли.

– Мы видим на примерах Республики Беларусь или Швеции, которые ввели инструмент ограничения импорта из-за понижения беспошлинного лимита, что это не только сократило доходы перевозчиков, но и привело к понижению объема налоговых поступлений в бюджет, поскольку покупатели или отказываются от покупки товаров или переключаются на серые каналы, – добавили в Укрпоште.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта не прекратит доставку пенсий.

Фото: Bigtunaonline | Dreamstime.com, unsplash, ukrposhta, Ifeelstock | Dreamstime.com

Евгения Шапоренко