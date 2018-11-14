Бывший глава ГФС Мирослав Продан бежал в Германию. Факты ICTV рассказывают, в чем подозревают чиновника, кто из украинских политиков бежал и кто может это сделать в ближайшее время.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан выехал из Украины. Он фигурирует в уголовном производстве относительно незаконного обогащения. В САП уже неоднократно вызывали его на допрос, но тот не появлялся. Крайний допрос был назначен на 15 ноября.

Напомним, исполняющий обязанности ДФС в сентябре подал в отставку.

О том, что чиновник скрылся, заявил в Facebook журналист Евгений Плинский. По его словам, Продан незаконно пересек молдавскую границу чуть ли не в багажнике евробляхи.

Сам чиновник – оправдывается. Говорит, уехал в Германию на лечение, которое планировал еще с начала ноября. Обещает вернуться в Украину и предоставить САП все необходимые разъяснения.

Недвижимость в Турции женщина-миллионер

Продана подозревают в незаконном обогащении после покупки недвижимости в Турции летом 2018 года.

Недвижимость в курортном городе Бодрум оценивают более чем в 500 тыс. долларов. Такую информацию обнародовали в постановлении Печерского районного суда.

Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что начал расследование еще в феврале 2018 года. Еще в октябре 2017 в Верховной Раде жаловались на нечестную работу Мирослава Продана за многократные случаи коррупции на таможнях.

Согласно декларации 2017 года, жена Продана получила в 2017 году более 1 млн. гривен прибыли, в то время как зарплата чиновника составила около 300 тыс. Ездит жена на новом Lexus, стоимостью 1 млн. гривен, который задекларирован на 70-летнюю мать чиновника.

Чиновники-беглицы

Мирослав Продан – далеко не первый чиновник, который выехал за границу после начала проверки его счетов. Таких было много после 2014 года, когда режим Януковича повалили и его соратники ринулись бежать.

Сергей Курченко. Компания украинского предпринимателя Газ Украины зарабатывала на продаже газа. Они покупали его по сниженной цене для льготных групп населения, а продавали по рыночной. Генпрокуратура инкриминировала дело в 2014 за нанесение ущерба государству на 14 млрд гривен.

Курченко поселился в Москве, где купил имение за 35 млн. долларов. Хобби беглеца – охота на Камчатке, куда летает собственными чартерами.

Сергей Арбузов. Находится в международном розыске. Его подозревают в растрате государственных средств в размере не менее 120 млн. гривен. Эти деньги исчезли, когда бывший глава НБУ инициировал создание телеканала БТБ.

Скрывается чиновник в Москве, где, по его словам, арендует жилье. Планирует вернуться в Украину, когда будет “стабильная ситуация”.

Андрей Клюев. Трижды вице-премьер-министр и глава Администрации президента Януковича. Генпрокуратура объявила подозрение в растрате государственных средств на сумму 610 млн. гривен. Братья Клюевы завладели заводом ОАО Завод полупроводников и обслуживали его за государственные средства. Деньги из бюджета были назначены детям и инвалидам.

Где именно скрывается чиновник неизвестно. Подозревают, что он поселился в России. В 2016 году был замечен в Донецке, где проживает его мать.

Николай Чаус. Экс-судья Днепровского районного суда выехал в оккупированный Крым, где скрывается до сих пор. В августе 2016 детективы НАБУ задержали судью на получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Такие деньги он получил за приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.

Для того, чтобы арестовать коррупционера, в ВР должны были снять с него неприкосновенность. Поскольку парламент в то время был на каникулах, Чаус успел пересечь условную границу и спрятаться в Крыму.

Владислав Каськив. К 2014 году был главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Он заказал фиктивные рекламные услуги для кампании на сумму 7,5 млн. гривен.

После того, как в 2016 году его объявили в розыск, был арестован в Панаме. В ноябре 2017 он был экстрадирован в Украину, где отпустили под залог 160 тыс. гривен и подписку о невыезде из страны. Это первый случай экстрадиций украинского чиновника.

Сергей Кацуба. В должности заместителя председателя правления Нафтогаза причастный к закупке буровых установок по завышенной почти в 2 раза цене (около 400 тыс. Долларов) и ряда махинации кампании с хищениями государственных средств. Сумму ущерба оценивают в 284,5 млн. гривен.

10 сентября 2018 его сняли с розыска в Украине. Однако чиновник, который сейчас проживает в Москве, возвращаться не спешит.

Юрий Колобов. Министр финансов времен Виктора Януковича бежал в солнечную Испанию сразу после смены власти в стране. Ему предъявили подозрение в хищении 220 млн. гривен, которые были выделины на строительство телекоммуникационной сети для Укртелекома. В 2015 году его объявили в розыск в Интерполе.

В феврале 2018 уголовное дело против Колобова закрыли из-за истечения срока давности.

Николай Злочевский. Экс-министр экологии, пользуясь собственным положением, получил в пользование государственные недра для газодобычи. Его имущество, в том числе огромное имение и элитные автомобили, были арестованы. Сам он бежал за границу. Его местонахождение неизвестно.

Лучшие юристы и адвокаты газодобывающей компании Злочевского Burisma Holdings работали над делом. Наконец в 2016 году Злочевского сняли с розыска и завершили процессуальные дела. В 2018 он приезжал в Украину с рабочим визитом.

Александр Онищенко. Летом 2016 НАБУ и САП раскрыли коррумпированную схему компании Укргаздобыча, которая предоставила ущерб государству на 3 млрд гривен. Организатором схемы был Онищенко. На территории Украины ему грозит от 7 до 14 лет лишения свободы.

НАБУ обратилось в Верховную Раду для снятия с нардепа неприкосновенности, но тот успел бежал из страны. Сейчас Онищенко проживает в Лондоне.

Потенциальные беглецы

Андрей Заика. Недавно НАБУ сообщило о подозрении в сокрытии средств экс-руководителю Государственной экологической инспекции Украины. Чиновник не задекларировал доходы на сумму более 60 млн. гривен. В 2017 году Кабмин инициировал служебное расследование о деятельности Заики в должности, а через несколько месяцев его освободили.

Дело Ощадбанка. Детективы НАБУ в конце октября объявили о подозрении в завладении государственными средствами Ощадбанка. Речь идет о присвоении 20 млн. долларов. Под подозрением 10 человек – от руководителей к бенефициаров. К делу причастна заместитель председателя правления Сбербанка Ирина Земцова (вышла под залог 7 млн ​​гривен), народный депутат Станислав Березкин (подозревают, что он организатор схемы) и его сын Максим Березкин.

Эти лица в ближайшее время могут воспользоваться служебным положением (неприкосновенностью) и уйти от ответственности.

Получается, за четыре года государственные деятели вывезли более 17 млрн гривен из страны (не говоря о Януковиче, который только наличными прихватил 32 млрд). И это лишь малая часть того, что на самом деле было украдено. Мы даже не догадываемся о суммах, которые исчезают с государственной казны прямо сейчас.

Как показывает практика, бежать из Украины легко. Дела затягиваются надолго, особенно, если касаются нардепов. Пока в ВР рассмотрят снятия с них неприкосновенности, те успевают “подчистить следы” и бежать за границу.

Чиновники вывозят из Украины миллионы гривен, при этом остаются безнаказанными. За эти же деньги наймут адвокатов, “замнут” дело и через несколько лет его закроют. В чем причина того, что побеги стали для чиновников трендом?

Фото: скриншот Радио Свобода, УНИАН

Лилия Ященко