Комитет Сената США по международным отношениям направил частным компаниям и представителям администрации Дональда Трампа письма с требованием сохранить документы. Это происходит на фоне ожидаемых расследований, которые могут начаться во время следующей сессии Конгресса, когда контроль над ним перейдет к демократам.

Об этом CNN сообщил помощник сенатора от Демократической партии.

Комитет Сената США требует сохранить документы для расследований

— Письма направили Илону Маску по поводу замедления работы системы Starshield в Украине. Также письма получили все порты, банки и частные структуры, задействованные в сделке по российскому дизельному топливу, — отметил источник.

Кроме того, обращения получили все порты, банки и частные структуры, причастные к сделке о поставках российского дизельного топлива.

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Помощник объяснил, что “рассылка писем” с общим требованием сохранить документы лицам, которых подозревают в нарушении закона “или участии в определенных действиях”, является “стандартной процедурой комитета”.

Ожидается, что в январе, после получения большинства в Конгрессе, демократы активизируют расследования действий администрации Дональда Трампа за последние два года.

Помощник сенатора сообщил, что в комитете продолжается “интенсивная коммуникация” относительно надзорной деятельности на фоне смены руководства.

Как сообщили CNN источники, старший член комитета, сенатор Джин Шахин, уходит на пенсию. Ожидается, что ее преемником на посту председателя комитета станет сенатор Крис Кунс.

Помощник также отметил, что существенных изменений в Закон о полномочиях в сфере национальной обороны (NDAA) не предусматривается.

— Базовый текст как в Сенате, так и в Палате представителей в основном согласован, — сказал он.

Законопроект приняли в Сенате в июле, однако Палата представителей еще не провела голосование по нему.

По словам помощника, если в войне в Иране “произойдет что-то кардинальное”, “демократы могут попытаться продвинуть новые формулировки в обмен на голоса”.

Однако он отметил, что в нынешнем составе Конгресса большинство по-прежнему принадлежит республиканцам. Поэтому маловероятно, что они поддержат ограничение полномочий президента Дональда Трампа в этом вопросе.

Ранее надзорный орган Пентагона отклонил двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних перебоев в работе систем Starlink и Starshield в Украине.

По предварительным результатам подсчета голосов на промежуточных выборах в США, Демократическая партия может получить контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом.

Демократам прогнозируют около 255 мест в Палате представителей и не менее 51 места в Сенате.

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