В рамках уголовного дела о расстрелах участников мирных акций на Майдане в 2014 году арестован снайпер и бывший работник МВД.

Его уволили из правоохранительных органов в 2015 году. На момент задержания он работал в частном предприятии.

Об этом сообщает руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

– Раньше он служил. К тому времени он был во внутренних войсках, затем – в Нацгвардии. А теперь – года два как уволен, – сказал он. Он в каком-то частном предприятии работал, – добавил Горбатюк.

Он был снайпером спецподразделения Омега. Его задержали в начали ноября и арестовали 3 ноября.

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Напомним, что 15 сентября на судью Сергея Дячука, который слушает дело об убийстве людей на Майдане, было совершено нападение.