У рамках кримінальної справи про розстріли учасників мирних акцій на Майдані у 2014 році заарештований снайпер та колишній співробітник МВС.

Його звільнили з правоохоронних органів у 2015 році. На час затримання він працював у приватному підприємстві.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергія Горбатюка.

За його словами, затриманому оголосили підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

– Раніше він служив. На той час він був у внутрішніх військах, потім – у Нацгвардії. А тепер – роки два як звільнений, – сказав він. Він у якомусь приватному підприємстві працював, – додав Горбатюк.

Заарештований був снайпером спецпідрозділу Омега. Його затримали наприкінці жовтня і піддали арешту 3 листопада.

Всього у розшуку перебуває 21 особа, які безпосередньо виступали виконавцями вбивства і 6 осіб, які займалися організацією цих вбивств.

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Нагадаємо, що 15 вересня на суддю Сергія Дячука, який слухає справу про вбивство людей на Майдані, було скоєно напад.