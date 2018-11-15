Зимняя погода в Украине в выходные сохранится – ночные морозы, местами снег.

Прогноз погоды на выходные, 17 и 18 ноября, публикует Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, на юге, а также Донецкой и Луганской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков.

Ночью самый сильный мороз прогнозируют в Сумской области – до -8.

Днем в Украине от 2 до 4 градусов тепла, на Закарпатье +7.

В Киеве без осадков, ночью 3-5 градусов мороза, а днем ​​1-3 выше нуля.

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В воскресенье, 18 ноября, небольшой снег прогнозируют на севере, западе, а также в некоторых центральных областях.

Ночью преимущественно до 4 градусов мороза, только в Черкасской и Луганской областях до -6.

Днем от -3 до +3, на Закарпатье до +6.

В столице снег, ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.

К слову, 14 ноября из-за первого снега в Киеве образовались 10-бальные пробки и произошло около 500 ДТП.