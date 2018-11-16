PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / ЄС закликав Україну терміново почати ратифікацію Римського статуту/

ЕС призвал Украину срочно начать ратификацию Римского статута

Украина должна в 2019 году начать процесс ратификации Римского статута Международного криминального суда, иначе потом будет поздно.

Х'юг Мінгареллі

С таким призывом выступил глава делегации Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли во время форума транснациональной Сети членов парламентов Parliamentarians for Global Action, который проходит в Верховной Раде, передает УНИАН.

Он напомнил, что Украина высказала желание ратифицировать Римский статут в Соглашении об ассоциации с ЕС и призвал ускорить этот процесс.

Читайте: Гаага для Путина: на скамье подсудимых будут соучастники

– Это является абсолютно важным и даже критическим – изменить национальное законодательство таким образом, чтобы в следующем 2019 году уже начался трехлетний период ратификации Римского статута. Если мы не сделаем это в 2019 году, будет поздно сделать это потом, – отметил Мингарелли.

Напомним, Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года.

Два года назад генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Международный уголовный суд в Гааге признал доказательства российской агрессии очень серьезными.

Фото: European Union in Ukraine

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сергей Руденко: Правительство ставит под угрозу сближение с ЕС
Укрзалізниця
Как добраться в ЕС. Укрзализныця запустит поезд Киев-Берлин
Україна ЄС
Интеграция Украины в ЕС и НАТО: изменения в Конституцию направлены в КС
Біометричний паспорт
Украина – в топ-25 рейтинга мировых паспортов
Україна ЄС
Украина и ЕС согласовали условия получения €1 млрд
Леонід Кучма
Евроинтеграционная стратегия Украины – естественный процесс возвращения в свой дом
Петро Порошенко
Когда Украина получит первый транш от ЕС
Саміт Україна-ЄС
Россия-агрессор, санкции и реформы – итоги саммита Украина-ЕС
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка