Украина должна в 2019 году начать процесс ратификации Римского статута Международного криминального суда, иначе потом будет поздно.
С таким призывом выступил глава делегации Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли во время форума транснациональной Сети членов парламентов Parliamentarians for Global Action, который проходит в Верховной Раде, передает УНИАН.
Он напомнил, что Украина высказала желание ратифицировать Римский статут в Соглашении об ассоциации с ЕС и призвал ускорить этот процесс.
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– Это является абсолютно важным и даже критическим – изменить национальное законодательство таким образом, чтобы в следующем 2019 году уже начался трехлетний период ратификации Римского статута. Если мы не сделаем это в 2019 году, будет поздно сделать это потом, – отметил Мингарелли.
Напомним, Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года.
Два года назад генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Международный уголовный суд в Гааге признал доказательства российской агрессии очень серьезными.
Фото: European Union in Ukraine