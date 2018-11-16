Україна повинна у 2019 році почати процес ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, інакше потім буде запізно.

З таким закликом виступив глава делегації Євросоюзу в Україні Хюг МінгареллХьюг Мінгареллі під час форуму транснаціональної Мережі членів парламентів Parliamentarians for Global Action, який проходить у Верховній Раді, передає УНІАН.

Він нагадав, що Україна висловила бажання ратифікувати Римський статут в Угоді про асоціацію з ЄС і закликав прискорити цей процес.

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– Це є абсолютно важливим і навіть критичним – змінити національне законодавство таким чином, щоб у наступному 2019 році вже почався трирічний період ратифікації Римського статуту. Якщо ми не зробимо це в 2019 році, буде пізно зробити це потім, – зазначив Мінгареллі.

Нагадаємо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року.

Два роки тому генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі визнав докази російської агресії дуже серйозними.

Фото: European Union in Ukraine