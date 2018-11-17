Факты ICTV разобрались, насколько для работодателя важен престиж университета, каким должен быть идеальный кандидат на вакансию и в чем проблема украинских ВУЗов.

17 ноября в Украине празднуют День студента. Факты ICTV поговорили c рекрутинговыми компаниями, чтобы понять, а кто сейчас нужен на рынке труда?

Далее – прямая речь директора Key People Recruiting Надежды Савченко, исполнительного директора Wanted Анастасии Журавель и директора HR Consulting Юрия Кострикина.

Встречают не по названию

Надежда, Key People Recruiting:

– Работодателей впечатляют только топовые ВУЗы. Таких в Украине мало: Киево-Могилянская академия, КНУ им Т. Шевченко (не все факультеты), Одесский мехмат и еще несколько. В целом, название ВУЗа уже не индикатор хорошего или плохого кандидата.

Анастасия, Wanted:

– Исходя из нашего опыта, конкретный ВУЗ имеет значение только когда речь идет об узкопрофильных специалистах, и то не всегда.

Специализация важна?

Анастасия, Wanted:

– Примерно 35% работодателей говорят о желаемом профильном образовании. Пока не было случаев, когда объективно подходящему кандидату отказывали в трудоустройстве из-за отсутствия профильного образования. Но во многом это связано с тем, что мы закрываем в большей степени вакансии административного направления.

Юрий, HR Consulting:

– Работодатели таки ставят требование, чтобы кандидат был с профильным образованием. Бухгалтеров из института культуры или переводчика из КПИ не хотят брать на работу.

Проблемы вузов

Надежда, Key People Recruiting:

– Выпускник института не научен работать в быстро меняющихся обстоятельствах, в которых нужно оставаться гибким, адаптивным, готовым к постоянному обучению. Исключение: Киево- Могилянская академия и университет Шевченко – это высоко конкурентная среда, туда поступают лучшие дети с высокими балами, и там студенты привыкли друг с другом конкурировать.

Проблема в студентах в том, как они учатся, что изучают. В большинство украинских ВУЗов легко поступить, поэтому часто там много бездельников.

Анастасия, Wanted:

– Есть ВУЗы, которые дают очень сильную теоретическую базу, но основная их проблема – отсутствие практики. Обычно, практика для студентов – это формальность на базе учебного заведения. Компании все равно вкладывают в обучение и развитие профессиональных компетенций сотрудников – особенно тех, кто на старте карьеры.

Юрий, HR Consulting:

– Качество кадров, которые приходят сразу после университета на работу, за последние 10 лет явно снизилилось. Это показывают ежедневные собеседования. Выпускники неграмотно пишут, не умеют отвечать на вопросы, не имеют собственного мнения о бренде и т.д.

Идеальный выпускник

Надежда, Key People Recruiting:

– Образование можно подтянуть: на заочную форму поступить, пройти какие-то курсы, книги почитать. Если у человека нет в характере ответственности, адаптивности, гибкости – надо серьезно работать над собой.

На втором курсе студент должен заниматься волонтерством, ходить на стажировки.

На третьем – работать хотя бы с частичной занятостью.

Юрий, HR Consulting:

– Наличие диплома обязывать иметь хотя бы те знания, которые выпускник получил в университете. Кроме того, он должен четко понимать свои цели, отрасль, в которой хочет работать, и стремиться соответствовать требованиям.

Анастасия, Wanted:

– Образование – всегда плюс. Но личностный потенциал, быстрая обучаемость, правильная мотивация и горящие глаза порой важнее наличия диплома.

Теория дает преимущество?

Анастасия, Wanted:

– Только в том случае, если речь идет о молодых специалистах, которых работодатели будут взращивать внутри своих компаний. Это встречается все чаще. Многие компании сотрудничают с ВУЗами, как с хорошим источником кандидатов. При наличии сильных программ адаптации и обучения, эти кандидаты показывают очень хорошие результаты.

Юрий, HR Consulting:

– Если работодатель готов вкладывать в сотрудника, то ему нужно проверять мотивацию. Если она есть, он может смириться с нехваткой практических навыков.

Надежда, Key People Recruiting:

– Качество знаний 90% студентов далеки от необходимого уровня для получения работы. Теория не дает преимуществ. Куда больше играет роль практический опыт, который показывает, как устроен бизнес, как работают в профессии и т.д.

Зарубежные университеты добавляют престиж?

Анастасия, Wanted:

– В целом, да. Другой вопрос, что компании не всегда готовы предоставить возможность использовать полученные знания. Как правило, наличие подобного образования важнее для международных компаний. Хотя бы потому, что человек хорошо владеет иностранным языком, значит – может быть полезен компании при выходе на новые рынки, выстраивании отношений с иностранными партнерами и т.д.

Надежда, Key People Recruiting:

– Иногда хороший европейский или американский ВУЗ – это единственное требование международных компаний. Престижный иностранный ВУЗ выделяет тебя из толпы соискателей. Плюс наличие языков.

Юрий, HR Consulting:

– На позициях линейного специалиста все равно, какое образование – Оксфорд или Луганский институт. Иностранный ВУЗ может заинтересовать “эйчара”.

Высшее образование – обязательное?

Анастасия, Wanted:

– Это важно, однако не является гарантией конкурентным преимуществом. В нашем сегменте практически у всех кандидатов есть образование, редко профильное, но все же у 95% оно присутствует. Однако при этапах отбора в компании ни с нами, ни с работодателями вопросы образования практически не затрагиваются. Гораздо ценнее – наличие необходимых личностных компетенций, и опыта (там, где это критически важно).

Юрий, HR Consulting:

– Высшее образование не фигурирует с какими-то потребностями работодателя. Много есть рабочих профессий, где высшее образование не нужно.

Надежда, Key People Recruiting:

– Высшее образование не дает гарантии востребованности на рынке труда. Рабочие квалифицированные специальности востребованы настолько, что зарплаты квалифицированного автослесаря или механика выше, чем у юриста или экономиста средней руки.

Наличие высшего образования приветствуется, но этого недостаточно для получения первой работы. Лучше со 2-3 курса подрабатывать, получать практический опыт, проверять ваша это профессия или нет. К пятому курсу нужно иметь не только знания, но и опыт работы.

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Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с украинским Днем студента.

Фото: pixabay.com

Ирина Самосват