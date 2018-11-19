Совет ЕС утвердил инициативу по усилению помощи в социально-экономическом развитии Приазовья.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter.

Такое решение Совет ЕС принял в связи с усилением агрессии РФ в Азовском море.

– Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства, – написал президент.

Он также отметил, что ценит позицию Совета ЕС, в рамках которой проведение незаконных выборов на Донбассе решительно осуждается. Также ЕС выразило готовность ввести дополнительные санкции за игнорирование минских договоренностей.

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Напомним, что Россия наращивает свое присутствие в водах Азовского моря. Факты ICTV рассказывают, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.