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Агрессия РФ на Азове: Совет ЕС готов помочь Украине

Совет ЕС утвердил инициативу по усилению помощи в социально-экономическом развитии Приазовья.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter.

Такое решение Совет ЕС принял в связи с усилением агрессии РФ в Азовском море.

– Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства, – написал президент.

Он также отметил, что ценит позицию Совета ЕС, в рамках которой проведение незаконных выборов на Донбассе решительно осуждается. Также ЕС выразило готовность ввести дополнительные санкции за игнорирование минских договоренностей.

Читайте: НАТО осудило строительство Керченского моста и агрессию РФ на Азове

Напомним, что Россия наращивает свое присутствие в водах Азовского моря. Факты ICTV рассказывают, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

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