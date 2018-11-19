Зарплаты руководителей таких государственных компаний как Нафтогаз Украины, Укрпочта и Укрзализныця выше, чем заработная плата их европейских коллег. А также в сотни раз превышают уровень средней зарплаты в Украине.

Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 19 ноября заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

По его словам, действия правительства привели к тому, что руководство государственных компаний живет отдельной жизнью от украинского народа. Более того – принимает решения, которые наносят ущерб гражданам.

В качестве примера Виктор Бондарь привел ситуацию с зарплатной политикой в ​​Нафтогазе Украины. Так, сегодня руководители госкомпании получают самую высокую зарплату в Европе по сравнению с коллегами в других странах на аналогичных должностях. Также их оклады в 136 раз превышают размер средней зарплаты в Украине.

– Председатель правления Нафтогаза Украины получает €31,5 тыс. – это больше, чем у руководителя компании Ofgem (Великобритания), который имеет среднемесячную зарплату €26,7 тыс. Руководитель французской газовой компании Engie – €19,7 тыс, румынской – €17,5 тыс, литовской – €16,4 тыс. в месяц. Андрей Коболев входит в тройку самых высокооплачиваемых руководителей нефтегазовых компаний в Европе! За что? За какие такие заслуги? Провал по увеличению добычи газа в Украине, выписывание себе премий и перевод $8 млн за границу – вот это его политика. И правительство ее поддерживает, – отметил Виктор Бондарь.

Он добавил, что аналогичная ситуация и в отношении и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова. Больше, чем глава украинской железной дороги, в Европе получают только его коллеги в Великобритании и Франции.

– Его зарплата тоже входит в тройку самых высоких заработных плат в Европе: €30 тыс. в месяц – это около 1 млн гривен, плюс дополнительно премии. Между тем рядовой сотрудник Укрзализныци сегодня получает в среднем в 228 раз меньше. Например, зарплата машиниста локомотива в 190 раз ниже оклада руководителя УЗ. Вот пример вашей хозяйственности, – отметил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

Что касается руководства Укрпочты, то зарплата топ-менеджмента этого предприятия превышает зарплату рядового почтальона в более чем 300 раз.

– Последняя заработная плата, которую глава правительства подписал руководителю Укрпочты, составляет с августа 744 тыс. гривен в месяц, плюс 15% премии. И эти руководители еще ставят вам ультиматум, что они закроют 7 тысяч почтовых отделений и отменят услугу доставки пенсий по селам. Даже судятся с Кабмином на 57 млрд гривен, потому что им не хватает средств и тариф на доставку пенсий слишком низкий. Получая при этом в месяц в триста раз больше, чем почтальон. Поэтому мы говорим: все то, что происходит в вашей системе управления, – это ваша ответственность, – заявил Виктор Бондарь.

Напомним, представители общественных организаций чернобыльцев и председатель политсовета партии Відродження Владимир Пилипенко обратились в Совет Европы с просьбой защитить права ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Украине.