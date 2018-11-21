Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде переименовать Днепропетровскую область.

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины, в котором предлагается изменить название Днепропетровской области на Днепровскую, сообщается на сайте президента.

Глава Украины считает, что его предложение наберет 300 голосов от народных депутатов.

– Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа, – сказал Порошенко.

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В пояснительной записке говорится о том, что в названии Днепропетровской области имеется символика коммунистического режима (в виде упоминания Петровского), которая запрещена в Украине.

К слову, президент Петр Порошенко пообещал, что в ближайшее время рассмотрят проект изменений в Конституцию Украины касательно статуса Крыма.