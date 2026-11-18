Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер предупредили представителей России и Украины, что нынешний этап мирных переговоров может стать последней реальной возможностью достичь договоренностей по изменению политической ситуации в Вашингтоне.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

США убеждают Россию не медлить с мирным соглашением

По информации издания, американские переговорщики пытаются донести до Кремля, что после усиления позиций демократов в Конгрессе условия потенциального соглашения могут стать менее выгодными для Москвы.

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В частности, изменение политического баланса в Вашингтоне способно привести к увеличению военной и финансовой поддержки Украины, а также усилению контроля над политикой администрации Трампа в отношении России.

Кроме того, представители американской администрации могут столкнуться с парламентскими расследованиями, что ограничит их свободу действий в переговорах с Кремлем.

Такой подход США начали более активно применять после того, как в сентябре Россия отказалась от запланированных трехсторонних переговоров.

По словам собеседников издания, новые аргументы Вашингтона могли повлиять на решение Москвы вернуться в переговорный процесс.

В то же время, Кремль, по данным источников, до сих пор считает, что имеет преимущество на переговорах. Российское руководство рассчитывает на результаты ударов по украинской энергетической инфраструктуре и сложности Украины с обеспечением противовоздушной обороны.

Главным требованием Москвы остается передача ей территорий Донецкой и Луганской областей, которые российские войска не смогли оккупировать.

На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность более широких дипломатических договоренностей, позволяющих Кремлю представить завершение войны как собственную победу.

Один из вариантов предусматривает новое соглашение о безопасности между Россией и Европой. Речь идет, в частности, о вопросах европейской архитектуры безопасности, которые Москва неоднократно поднимала раньше.

По информации украинского чиновника, осведомленного о переговорах, обсуждение такого документа может перейти к практической стадии только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Очередной раунд трехсторонних переговоров 10-11 ноября в Абу-Даби проходил в напряженной атмосфере.

По словам источников, российская делегация прибыла с жесткими инструкциями и практически не демонстрировала готовность обсуждать энергетическое перемирие или другие шаги по деэскалации.

В то же время представители Москвы проявляли особую заинтересованность в возможном пересмотре отношений с Европой.

При этом территориальные требования Кремля остались прежними.

Следующим важным этапом дипломатических усилий должна стать встреча американских, украинских и европейских представителей в Берлине 19 ноября.

Ожидается, что стороны попытаются согласовать позиции по дальнейшим переговорам с Россией. Однако, как отмечает издание, европейские чиновники пока не поддерживают предложенную Вашингтоном идею нового соглашения о безопасности с Москвой.

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