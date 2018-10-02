Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией, убежден экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил в интервью телеканалу Прямой.

Олланд отметил, что воспринимает операцию по поддержанию мира как предпосылку наличия самого мира. То есть согласие всех сторон вводить этот мир в надлежащем месте.

– Каково это должное место? По моему мнению, здесь может идти речь только о границе между Россией и Украиной. На любом другом месте миротворческая миссия не будет иметь смысла, – отметил он.

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В то же время Франсуа Олланд добавил, что будет приветствовать все инициативы в рамках Минска, которые могут этому способствовать.

Ранее стало известно, что Украина, США, Франция и Германия готовят резолюцию в ООН о введении миротворцев на Донбасс. Также к проекту резолюции присоединится Великобритания.

Фото: Palinchak/Dreamstime