В Киеве активисты провели необычную акцию в поддержку украинских политзаключенных, “расколов” Арку дружбы народов.

Они прикрепили на Арку дружбы народов наклейку в виде трещины. Таким образом,они хотели привлечь внимание к судьбе граждан Украины, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России. Они призвали прилагать больше усилий к их освобождению.

Об этом пишет Громадське.

– Идея появилась, когда мы думали, как привлечь внимание к проблеме политзаключенных, — тогда еще голодающих Сенцова, Балуха и других украинцев, которых незаконно удерживают, – рассказали активисты.

Это действие направлено на то, чтобы заострить внимание также на агрессии России в отношении Украины, которая проявляется оккупацией Крыма и в войных действиях на Донбассе.

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К слову, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия предоставляет устаревшую информацию об украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН