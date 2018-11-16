Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушении прав человека Россией в оккупированном Крыму.

За обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН. В противовес выступили делегаты 26 стран.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что проект резолюции встретил “яростное сопротивление России”.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.

В частности, резолюция осуждает пытки в оккупированном Крыму, которые Россия совершает, чтобы “выбивать” ложные показания, пишет Интерфакс-Украина.

Документ несет призыв к немедленному освобождению украинских политзаключенных. Отдельно речь идет об Олеге Сенцове, Владимире Балухе и Эмире-Усейне Куку.

Читайте: Россия привезла в ООН представителей ОРДЛО, но выступить им не дали

Также резолюция обращается к оккупанту с призывом создать условия для работы журналистов и перестать принудительно забирать в армию крымчан.

Документ требует от международных организаций и спецучреждений системы ООН использовать только формулировку АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ.

Как сообщалось, Украина в ООН заявила о попытке России разместить в Крыму ядерное вооружение.