За обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН. В противовес выступили делегаты 26 стран.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что проект резолюции встретил “яростное сопротивление России”.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.