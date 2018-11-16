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Факти / Україна / Політика / Тортури та політв'язні: в ООН схвалили резолюцію щодо Криму/

Пытки и политзаключенные: в ООН одобрили резолюцию по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушении прав человека Россией в оккупированном Крыму.

За обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН. В противовес выступили делегаты 26 стран.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что проект резолюции встретил “яростное сопротивление России”.

В частности, резолюция осуждает пытки в оккупированном Крыму, которые Россия совершает, чтобы “выбивать” ложные показания, пишет Интерфакс-Украина.

Документ несет призыв к немедленному освобождению украинских политзаключенных. Отдельно речь идет об Олеге Сенцове, Владимире Балухе и Эмире-Усейне Куку.

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Также резолюция обращается к оккупанту с призывом создать условия для работы журналистов и перестать принудительно забирать в армию крымчан.

Документ требует от международных организаций и спецучреждений системы ООН использовать только формулировку АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ.

Как сообщалось, Украина в ООН заявила о попытке России разместить в Крыму ядерное вооружение.

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