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Выборы-2019: свежая президентская социология удивила экспертов

Социологическая группа Украинская социологическая фундация обнародовали последние рейтинги электоральных настроений – в лидерах Юлия Тимошенко.

Мониторинг электоральных настоений укринцев.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, лидерами президентской гонки стали бы Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Олег Ляшко. В Верховную Раду прошли бы 7 политических партий и блоков.

Если бы выборы Президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, %

Тимошенко (Батькивщина) 22,4
Зеленский (Слуга народа) 11,8
Гриценко (Гражданская позиция) 10,8
Порошенко (БПП) 10,5
Ляшко (Радикальная партия) 7,5
Мураев (Наши) 6,2
Новинский (Оппозиционный блок) 4,8
Бойко (оппозиционная платформа при жизни) 4,5
Садовый (Самопомощь) 3,6
Шевченко (УКРОП) 3,3

Другие кандидаты набрали меньший процент голосов.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в следующее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, %

Батькивщина (Тимошенко) 22,1
Слуга народа (Зеленский) 11,7
Гражданская позиция (Гриценко) 10,0
БПП (Кличко, Порошенко) 8,3
Оппозиционный блок (Новинский, Вилкул) 7,7
Радикальная партия (Ляшко) 7,1
Наши (Мураев) 5,8
Самопомощь (Садовый) 4,5
Оппозиционная платформа при жизни (Бойко, Рабинович) 3,7
УКРОП (Шевченко) 3,2
Свобода (Кошулинский, Тягнибок) 3,0

Другие партии набрали меньший процент голосов.

Выборка: 2500 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Срок проведения исследования: ноябрь 2018 года

Напомним, Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года.

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