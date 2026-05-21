Несмотря на то что Россия ежемесячно наращивает количество запусков беспилотников примерно на 35%, украинские силы ПВО значительно улучшили показатели сбиваемости благодаря развитию системы “малой” противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков.

Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил во время встречи с представителями СМИ.

Эффективность перехвата Shahed выросла вдвое

По словам Федорова, за последние четыре месяца Украина существенно расширила возможности противодействия российским ударным дронам.

— Мы продолжаем развивать систему “малой” ПВО, благодаря чему уровень перехвата Shahed значительно улучшился. Процент их сбивания дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние четыре месяца. Хотя количество Шахедов, которые Россия запускает ежемесячно, увеличивается на 35%, — отметил министр.

Он также сообщил, что поставки дронов-перехватчиков за этот период выросли в 2,6 раза.

Федоров подчеркнул, что развитие «малой» противовоздушной обороны остается одним из ключевых направлений работы.

— Это более дешевый, быстрый и масштабируемый ответ на массированные атаки России. Улучшение защиты неба — это системная работа. Наша стратегическая цель — выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей, — заявил он.

По словам министра, важную роль в модернизации украинской ПВО сыграло внедрение системы after-action review — стандартной процедуры НАТО для анализа боевых операций после их завершения.

— Для нас это стало одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО, — добавил Федоров.

По его словам, после каждой масштабной атаки украинские военные проводят детальный анализ маршрутов ракет и дронов, точек перехвата и эффективности работы мобильных групп, РЭБ и дронов-перехватчиков.

— Вместе с Воздушными силами и военными после каждой масштабной атаки мы проводим детальный разбор. Рассматриваем маршрут каждой ракеты и дрона, траектории полета, точки перехвата, технические детали, причины, по которым определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков, — пояснил министр.

Федоров добавил, что система after-action review напрямую влияет на перестройку украинской ПВО, размещение сил и централизацию управления.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 21 мая российские войска применили баллистическую ракету и 116 беспилотников различных типов.

Силы ПВО сбили или подавили 109 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания баллистической ракеты и пяти ударных БпЛА на пяти локациях.

Источник : Укрінформ

