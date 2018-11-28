Cкандал вокруг вопроса легитимности образования Кудрявцева связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере.

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев предоставил документальные подтверждения наличия высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном комментарии для СМИ.

В сообщении отмечается, что на момент назначения на должность Председателем Госархстройинспекции согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2015 № 632-р Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки Менеджмент (бакалавр менеджмента), а также Национального университета Одесская юридическая академия по специальности Правоведение (специалист юрист). Предоставляются фотокопии указанных дипломов.





















Председатель ГАСК Алексей Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования / 5 фотографий

Также в комментарии пресс-службы скандал вокруг вопроса легитимности образования главы ведомства связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере и расценивают как часть заказной информационной кампании против Кудрявцева.

– Подобные информационные атаки против руководителя ГАСК ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе госархстройконтроля, – говорится в сообщении.

В то же время они добавляют, что начатые реформы будут продолжены – в соответствии с поставленными президентом Украины, премьер-министром Украины и вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задач и очерченного курса на укрепление национальной экономики.

Кроме того, в Госархстройинспекции напомнили, что на протяжении последних лет ГАСК было проведено существенную работу для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлено децентрализацию функций ГАСК, реформирована системуа и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, введен электронные сервисы в строительстве.

По их словам, подтверждением эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю Получение разрешения на строительство – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.