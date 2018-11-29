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Новый год 2019: сколько будет стоить елка

Стоимость новогодних елок в 2018 году остается в среднем на уровне прошлого года. В лесхозах – это 60-70 грн за погонный метр.

Лесхозы начинают реализацию новогодних елок, сообщает Государственное агентство лесных ресурсов.

Ассортимент на любой вкус: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (смерека) и пихта.

Кстати, покупать елки в государственных лесхозах дешевле, чем на елочных базарах.

Сами же базары, где можно будет купить лесную красавицу к празднику, откроются на торговых точках, площадках, ярмарках примерно в середине декабря.

Елки будут маркироваться самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками.

Читайте: Как будет выглядеть главная елка страны на Новый год 2019

К слову, в Киеве главная новогодняя елка Украины появится 19 декабря на Софийской площади.

Фото: pixabay.com

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