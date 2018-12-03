Сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь призвал представителей всех парламентских фракций и групп наконец-то поддержать проект постановления о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

С таким предложением народный депутат выступил 3 декабря во время заседания согласительного совета руководителей фракций ВР.

– Мы все же настаиваем на том, чтобы поставить на голосование проект постановления, который совместно подписали лидеры парламентских фракций. Он предусматривает отмену решения о повышении тарифов, их пересмотр и приведение к нормальному экономически обоснованному уровню. Потому что, как неоднократно заявляли лидеры фракций, тарифы в Украине завышены в два раза. А стоимость газа украинской добычи минимум в три раза ниже той цены, по которой его предлагает покупать правительство, – акцентировал Виктор Бондарь.

И подчеркнул, что для почти 9 млн украинских пенсионеров действующие тарифы являются непосильными, поскольку они получают пенсию ниже размера средней платежки за коммунальные услуги зимой.

– 2,5 млн украинцев получают пенсии от 1,4 тыс грн до 1500 грн ежемесячно. Еще 3,7 млн наших пенсионеров получают от 1,5 тыс грн до 2 тыс грн в месяц – это практически равно тем тарифам, которые сегодня выставляет им власть. По сути, всю свою пенсию эти люди вынуждены нести в Ощадбанк, чтобы заплатить за проживание в своих квартирах. И еще более 2 млн получают пенсию от 2 тыс грн до 3 тыс грн. То есть около 76% украинских пенсионеров имеют пенсии, которые ниже тарифов, предложенных им сегодня властью, – подчеркнул сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

Напомним, 1 ноября 2018 года депутатская группа партия Відродження зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №9252 о проведении аудита тарифов на коммунальные услуги в Украине. Среди других предложений документа – ввести мораторий на дальнейший рост тарифов ЖКХ.