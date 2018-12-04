Украина сообщит о подозрении более чем десяти российским военнослужащим.
Украина планирует сообщить о подозрении в причастности к агрессии РФ в Азовском море более чем десяти военным.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
По ее словам, подозрение планируют объявить военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил России.
Лариса Сарган также добавила, что во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии против ВМС Украины.
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Сейчас по результатам проведенных следственных действий было сообщено о подозрении восьми лицам. С 28 ноября они объявлены в розыск.
Кроме того, также получено решения суда об их задержании.
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