Украина сообщит о подозрении более чем десяти российским военнослужащим.

Украина планирует сообщить о подозрении в причастности к агрессии РФ в Азовском море более чем десяти военным.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, подозрение планируют объявить военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил России.

Лариса Сарган также добавила, что во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии против ВМС Украины.

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Сейчас по результатам проведенных следственных действий было сообщено о подозрении восьми лицам. С 28 ноября они объявлены в розыск.

Кроме того, также получено решения суда об их задержании.

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