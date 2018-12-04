Хозяйственный суд Запорожской области 4 декабря возбудил производство о восстановлении платежеспособности ЧАО Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации УкрАВТО.

– Основными факторами, обусловившими тяжелое положение предприятия, стали драматическое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривни долговые обязательства по валютным кредитам, – сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе УкрАВТО, в которую входит ЗАЗ.

В пресс-службе напоминают: несмотря на тяжелое финансовое положение, завод продолжал работать, производственные линии поддерживались на 100% в рабочем состоянии. Все текущие платежи, в том числе по заработной плате и налогам, расчеты с поставщиками и партнерами, коммунальные платежи осуществлялись в срок и в полном объеме.

– Несколько лет УкрАВТО предоставляла ЗАЗу дополнительное финансирование для обеспечения операционной деятельности и выплаты банкам процентов по кредитам. По состоянию на конец ноября 2018 года сумма выплат превысила 420 млн грн, – отмечают в пресс-службе.

По словам заместителя главы правления корпорации по производству Олега Папашева, в последние годы ЗАЗ пытался адаптироваться к новым рыночным условиям, практически не приемлемым для существования и развития производства.

– К сожалению, системных усилий менеджмента и материнской компании по спасению завода оказалось недостаточно. В ситуации, когда евробляхи узаконены, а к их владельцам власти прислушиваются значительно внимательнее, чем к производителям, крах автомобилестроительных предприятий неизбежен, – отмечает он.

Папашев подчеркивает, что принимаемые законы стимулируют импорт, освобождая его от налогов, для производителей же налоговое бремя только увеличивается.

– В этом контексте надежд на возрождение полномасштабного производства легковых автомобилей на ЗАЗе в обозримом будущем становится все меньше. Невозможность запустить конвейер и возобновить хоздеятельность не дает шансов удовлетворить ожидания кредиторов. Мы неоднократно, но безуспешно обращались к властям с просьбой обратить внимание на ситуацию в промышленном секторе, помочь предприятиям справиться с последствиями кризиса и не разрушать окончательно среду, позволяющую развивать производство в Украине, – цитирует пресс-служба Папашева.

Пресс-служба также отмечает, что ЗАЗ оказался неплатежеспособным в результате кризиса 2014-2015 гг. В ходе начатых в 2015 году переговоров с кредиторами удалось достигнуть ряда договоренностей о реструктуризации задолженности и отсрочке выплат. Однако в условиях стагнации рынка и практически полной остановки производства эти меры оказались недостаточными для решения проблемы возобновления производства.

– Проблема ЗАЗа, оказавшегося не в состоянии обслуживать долгосрочные долларовые кредиты, не уникальна. Все крупные промпредприятия Украины нуждались в реновации, требующей серьезных капиталовложений, но позволить себе дорогие и короткие гривневые кредиты не могли ввиду высокой капиталоемкости и низкой маржинальности промпроизводства, – поясняет замглавы правления УкрАВТО по финансам Наталья Бей.

По ее словам, после 4-кратного скачка курса доллара в 2014 году все предприятия, привлекавшие валютные кредиты для модернизации и развития производства, по сути, были брошены на произвол судьбы – на их плечи легло бремя девальвации, произошедшей не по их вине.

– Правительство же не пошло даже на такую очевидную антикризисную меру, как отмена 18%-го налога на прибыль для списанных банками кредитов, что не позволяет применять эту практику в Украине. При этом, как показывает международный опыт, без частичного списания реструктуризация многократно выросшей вследствие девальвации задолженности невозможна. Именно поэтому мы являемся свидетелями банкротства целого ряда промышленных предприятий Украины, – считает Бей.

В свою очередь, Папашев отмечает, что с технологической точки зрения ЗАЗ и сегодня готов производить современную технику любого уровня сложности, имея необходимые технологии, оборудование, специалистов, необходимые договора, лицензии и разрешения.

– Проблемы ЗАЗа именно в финансовой плоскости – завод нуждается в санации. Мы очень надеемся, что в ходе судебной процедуры кредиторы примут конструктивные решения, и после восстановления платежеспособности ЗАЗ сможет продолжить производственную деятельность, – отмечает он.

В пресс-службе не уточнили инициатора возбуждения производства о восстановлении платежеспособности. Ранее в корпорации отмечали, что крупнейшими кредиторами являются Укрэксимбанк и Проминвестбанк (оба – Киев).

Запорожский автозавод в 2017 году сократил чистый доход на 15% к предыдущему году – до 434,62 млн грн, чистый убыток снизился в 2,1 раза – до 287,75 млн грн.

Завод выпустил 1,674 тыс. автотранспортных средства, из которых 1,151 тыс. легковых, 479 коммерческих и 44 автобуса, тогда как за 2016 весь выпуск составил 526 ед. (403 легковых, 118 коммерческих и пять автобусов).

За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, в том числе 85 коммерческих авто и 33 автобуса. Легковые авто не выпускались.

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УкрАВТО – одна из ведущих компаний автомобильного рынка Украины, зарегистрирована в 1992 году. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В портфеле брендов – легковые автомобили ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN.

В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016 году – до 2,57 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,08 млн грн годом ранее.