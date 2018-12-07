Из-за празднований Рождества и Нового года в декабре украинцам придется работать по субботам
Последние 2 субботы этого года – 22 и 29 декабря будут рабочими, но понедельники, 24 и 31 декабря, будут выходными, говорится в распоряжении Кабмина.
Это касается тех, кто работает по установленной 5-дневной недели с двумя выходными.
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Также в Кабмине подчеркнули, что распоряжение не распространяется на Пенсионный фонд, Укрпошту, Госказначейство и банковские учреждения.
Напомним, 25 декабря 2018 года в Украине – Рождество Христово по григорианскому календарю.
Фото: Atit Phetmuangtong | Dreamstime.com
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