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Когда в декабре рабочие субботы

Из-за празднований Рождества и Нового года в декабре украинцам придется работать по субботам

Последние 2 субботы этого года – 22 и 29 декабря будут  рабочими, но понедельники, 24 и 31 декабря, будут выходными, говорится в распоряжении Кабмина.

Это касается тех, кто работает по установленной 5-дневной недели с двумя выходными.

Читайте: Выходные на Новый год 2019 (КАЛЕНДАРЬ)

Также в Кабмине подчеркнули, что распоряжение не распространяется на Пенсионный  фонд, Укрпошту, Госказначейство и банковские учреждения.

Напомним, 25 декабря 2018 года в Украине – Рождество Христово по григорианскому календарю.

Фото: Atit Phetmuangtong | Dreamstime.com

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