Константинополь лишит Онуфрия титула митрополита Киевского. Это произойдет после Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви.

Письмо патриарха Варфоломея опубликовал митрополит УПЦ МП Александр.

В письме отмечается, что иерарх УПЦ МП сейчас носит титул митрополита Киевского в нарушение канонов.

Кроме того, Варфоломей попросил Онуфрия и иерархию Московского патриархата находиться в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и их клириками, поскольку они были в полной мере восстановлены Фанаром в своих правах, но не в своих должностях и титулах.

Но Онуфрию позволили участвовать в выборах нового главы Украинской автокефальной церкви.

Мовою документу (Неофіційний переклад)Його Високопреосвященству митрополиту Київському Онуфрію, возлюбленому брату і… Опубліковано Oleksandr Drabinko Четвер, 6 грудня 2018 р.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата определила правила, по которым будет проведен Объединительный собор.

Фото: Украинская православная церковь