Константинополь лишит Онуфрия титула митрополита Киевского. Это произойдет после Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви.
Письмо патриарха Варфоломея опубликовал митрополит УПЦ МП Александр.
В письме отмечается, что иерарх УПЦ МП сейчас носит титул митрополита Киевского в нарушение канонов.Читайте: Филарет сказал, кто примет участие в Объединительном соборе
Кроме того, Варфоломей попросил Онуфрия и иерархию Московского патриархата находиться в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и их клириками, поскольку они были в полной мере восстановлены Фанаром в своих правах, но не в своих должностях и титулах.
Но Онуфрию позволили участвовать в выборах нового главы Украинской автокефальной церкви.
Мовою документу (Неофіційний переклад)Його Високопреосвященству митрополиту Київському Онуфрію, возлюбленому брату і…
Опубліковано Oleksandr Drabinko Четвер, 6 грудня 2018 р.
Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата определила правила, по которым будет проведен Объединительный собор.