Международный уголовный суд в Гааге квалифицировал аннексию Крыма как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ.

Об этом говорится в отчете МУС за 2018 год, опубликованном прокуратурой АР Крым в Facebook.

– Подтверждается квалификация ситуации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, возникшая не позже 26 февраля 2014 года, и дана прокурором МКС в 2016 году, как международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, – говорится в сообщении.

Сейчас МУС изучает поданную украинской прокуратурой информацию относительно совершения государством-оккупантом насильственных преступлений и убийств, пыток и других форм жесткого обращения на территории оккупированного полуострова на предмет их квалификации как военных преступлений, преступлений против человечества.

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Также канцелярия прокурора МУС в ближайшее время завершит анализ предметной юрисдикции в деле Украины относительно Крыма и даст заключение о его приемлемости для рассмотрения судом в Гааге.

Год назад Украина подала два информационных сообщения прокурору Международного уголовного суда с обвинениями РФ в военных преступлениях на территории аннексированного Крыма.