PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / У Криму через аварію 200 тис. людей залишилися без води/

В Крыму из-за аварии 200 тыс. человек остались без воды

В оккупированном Симферополе без воды остались 200 тысяч человек. Причина – авария на водопроводе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия Вода Крыма.

При устранении аварии погиб мастер.

Масштабная авария произошла в центре города — на пересечении улиц Севастопольская и Чехова. Без воды остались больше половины жителей города. Точно число не сообщается

Население Симферополя более 340 тысяч человек.

Читайте: Новый тариф на газ: на сколько и когда подорожают тепло и горячая вода

К слову, на Донбассе без централизованного водоснабжения остались более 42 тыс. человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд в Гааге назвал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом
Блокада Керченского пролива: Госдума угрожает спецрежимом
Адвоката пленного украинского моряка арестовали в Крыму за посты в Facebook
Россия перебросила в Крым носители ядерного вооружения – Ельченко
Политзаключенного Панова вернули из Москвы в Крым
6 стран Европы целиком под прицелом ракет РФ в Крыму – разведка
В Книге рекордов Гиннеса Севастополь назвали частью РФ
США направили разведку к берегам Крыма
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка