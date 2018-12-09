В оккупированном Симферополе без воды остались 200 тысяч человек. Причина – авария на водопроводе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия Вода Крыма.

При устранении аварии погиб мастер.

Масштабная авария произошла в центре города — на пересечении улиц Севастопольская и Чехова. Без воды остались больше половины жителей города. Точно число не сообщается

Население Симферополя более 340 тысяч человек.

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К слову, на Донбассе без централизованного водоснабжения остались более 42 тыс. человек.