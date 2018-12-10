В течение последних четырех дней в оккупированном Крыму наблюдается активная подготовка Россией своих войск.

Об этом заявил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, передает УНН.

Он сообщил, что в аннексированном Крыму Россия закрыла полигоны и перебрасывала войска. Активность также наблюдалась и в воздухе и море – летала авиация, корабли выходили в плавание.

Однако пока провокаций со стороны России не наблюдалось.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны и захвачены 3 корабля ВМС Украины, ранены украинские моряки.

Кроме того, после этого не раз в Крыму была замечена активность в подготовке российских войск. Так, на базе, которая находится в 18 км от Украины, Россия разместила около 300 танков Е-62М.