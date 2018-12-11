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Факти / Україна / Насірова поновили на посаді глави ДФС/

Насирова восстановили на должности главы ГФС

Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова на посту главы ГФС.

Романа Насирова восстановили в должности главы Государственной фискальной службы Украины, сообщает Громадське.

Читайте: В Киеве умер 37-летний судья по делам Насирова и Мартыненко

Такое решение принял Окружной административный суд Киева 11 декабря.

Напомним, Насирова подозревали в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям из группы экс-депутата Александра Онищенко, что нанесло государству ущерб на 2 млрд грн.

Фото: УНИАН.

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