Народные депутаты не дали согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя Оппоблока Александра Вилкула.

За решение о привлечении к уголовной ответственности сопредседателя фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула проголосовали лишь 137 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах на пленарном заседании парламента во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

В ходе выступления в парламенте генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что прокуратура Днепропетровской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) при передаче земельных участков в 2011 году.

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Напомним, заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в суд на главу НАБУ Артема Сытника.