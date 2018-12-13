Лоукост Laudamotion открывает прямые рейсы в Вену (Австрия) из Киева и Харькова.

Лоукост Laudamotion соединит Киев и Харьков прямыми рейсами в Вену, пишет Lowcostavia.com.ua.

Рейсы из Вены в Киев появятся с 1 февраля 2019 года и будут выполняться пять раз в неделю: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу.

Пока билеты недоступны для покупки, но должны появиться в продаже 13 декабря. Их можно будет приобрести на сайте Ryanair. Стоимость билетов составит €26 из Киева и €25 из Харькова в одну сторону.

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В 2018 году Laudamotion и Ryanair объявили о партнерстве. Ирландский лоукост получил 75% акций австрийской компании.

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует запуск новых рейсов из Киева. В частности, в Манчестер, Дублин, Афины, Софию и кипрский Пафос.