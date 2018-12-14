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Бондарь вошел в топ-100 влиятельных украинцев

Сопредседатель депутатской группы партия Відродження и лидер партии Відродження Виктор Бондарь впервые вошел в рейтинг влиятельных украинцев по версии журнала Фокус.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Виктор Бондарь занял 58 место в рейтинге в категории Стратеги.

Как отмечается, по данным издания, политическая карьера Бондаря развивалась стремительно и преимущественно в органах исполнительной власти.

В период с 2000-го до 2005 года он успел поработать как в Верховной Раде, так и в Кабинете министров. Сначала занимал должность первого заместителя министра транспорта и связи в 2005 году, а уже менее чем через год возглавил Министерство транспорта.

Карьеру народного депутата Виктор Бондарь начал в 2012 году. В парламенте 8-го созыва вошел в состав руководителей депутатской группы партия Відродження как сопредседатель наравне со вторым сопредседателем политической силы Виталием Хомутынником.

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– В 2018 году политик отличился своими голосованиями в парламенте. Виктор Бондарь не голосовал за государственный бюджет на 2109 год, также не поддержал указ президента о введении в Украине военного положения, – цитирует пресс-служба информацию журнала Фокус.

К слову, опубликован рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018.

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