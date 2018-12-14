Печерский суд Киева разморозил около 26 счетов, которые полиция связывает с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд снял арест с 26 счетов компаний окружения Януковича, говорится в постановлениях Единого реестра судебных решений.

Разморожены счета компаний Аскор-Инвест, Гендальф, Фигаро Эволюшн, Экотрейд 2016, Фартисима, Фаршмаг, Ин-Том.

Счета вышеуказанных компаний были арестованы по запросу Генпрокуратуры.

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Ведомство подозревает их в отмывании денег.

В документе говорится, что судьи решили, что следствие не смогло доказать причастность компаний к преступлениям и незаконность их финансов.

К слову, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.