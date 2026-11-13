Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора совместно с правоохранителями Франции провели серию обысков в Ницце. Следственные действия касаются легализации бюджетных денег, полученных в 2022 году при закупке 67 тыс. некачественных бронежилетов для украинских военных.

О результатах международной спецоперации сообщила СБУ.

Обыски в Ницце по делу о некачественных бронежилетах

Обыски на территории Франции состоялись во исполнение запроса о международной правовой помощи в рамках уголовного производства по отмыванию средств, присвоенных на закупках средств индивидуальной защиты для Сил обороны Украины.

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По данным следствия, в 2022 году участники сделки получили из госбюджета почти 2 млрд грн в качестве 100% предоплаты и приобрели на эти деньги 67 тыс. бронежилетов для защитников. Однако независимая баллистическая экспертиза установила, что эти средства защиты не соответствовали заявленному классу.

Правоохранители проверяют информацию о том, что добытые преступным путем деньги фигуранты потратили на покупку элитной недвижимости во Франции, в частности жилых и коммерческих помещений, которые оформляли на членов своих семей.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны и другие электронные носители информации, которые уже направили на экспертизу. На объекты недвижимости и банковские счета фигурантов на территории Франции наложен арест.

В СБУ уточнили, что уголовное производство по непосредственным обстоятельствам закупки этих бронежилетов уже находится на рассмотрении в суде, а досудебное расследование по факту легализации денег продолжается. Украинская сторона поблагодарила компетентные органы Франции за эффективное сотрудничество и содействие следствию.

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