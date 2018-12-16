Православная церковь Украины начнет формировать органы автокефальной церкви только после получения томоса.

Органы автокефальной церкви будут создаваться после получения Православной церковью Украины томоса, после юридического оформления. Об этом рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что новая украинская церковь будет открыта для взаимодействия с представителями Московского патриархата. Митрополит Епифаний подчеркнул, что церковь “готова принять их с братской любовью и забыть все обиды”.

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По его словам, представители УПЦ КП и УПЦ МП должны работать на создание единства, которое необходимо для построения новой Украинской православной церкви.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.