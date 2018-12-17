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В Виннице собор УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины

В Виннице прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП приняли решение перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины.

В Виннице митрополит Винницкий и Барский Симеон обратился к прихожанам Свято-Преображенского собора УПЦ МП с предложением перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины, на что они согласились, сообщает 0432.ua.

Он обратился к гражданам после проведения божественной литургии. Церковная община Собора и прихожане его поддержали.

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Таким образом эта церковная община УПЦ МП стала первой в Винницкой области, которая перешла к Православной церкви Украины.

Владыка Симеон после перехода должен оставить за собой титул митрополита Винницкого и Барского.

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К слову, Православная церковь Украины создаст руководящие органы через один-два месяца после того, как получит Томос об автокефалии.

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