В Виннице прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП приняли решение перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины.
В Виннице митрополит Винницкий и Барский Симеон обратился к прихожанам Свято-Преображенского собора УПЦ МП с предложением перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины, на что они согласились, сообщает 0432.ua.
Он обратился к гражданам после проведения божественной литургии. Церковная община Собора и прихожане его поддержали.
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Таким образом эта церковная община УПЦ МП стала первой в Винницкой области, которая перешла к Православной церкви Украины.
Владыка Симеон после перехода должен оставить за собой титул митрополита Винницкого и Барского.
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К слову, Православная церковь Украины создаст руководящие органы через один-два месяца после того, как получит Томос об автокефалии.