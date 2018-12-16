После получения томоса об автокефалии Православной церковью Украины ее руководящие органы будут созданы за один-два месяца.

После получения томоса об автокефалии Православная церковь Украина должна будет в первую очередь сформировать руководящие органы.

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По его словам, на создание органов уйдет от одного до двух месяцев, пишет Интерфакс-Украина.

Митрополит также заявил, что на сегодняшний день в ПЦУ уже больше православных парафий в Украине, чем было до объединения – около 7 тысяч.

Кроме того, он добавил, что парафии Московского патриархата в Украине сейчас “пребывают в лоне Российской православной церкви, но имея тут украинскую регистрацию”.

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В связи с этим, Епифаний обратился к священникам Московского патриархата с призывом присоединяться к новосозданной Церкви.

Напомним, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.