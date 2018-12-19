17 декабря 2018 года на территории IQ Business-Center состоялась конференция “Бизнес, который меняет страну”, которая стала логическим завершением национального конкурса кейсов по КСО.

Организатором традиционно выступил Центр Развитие КСО при поддержке EY.

По целям устойчивого развития для участия в конкурсе были представлены 22 кейса украинских компаний, среди которых: Deloitte, Watsons, 1+1, Энергоатом, Nestle, Ашан Украина, Концерн Галнафтогаз, Небесна криниця, Астарта, оператор государственных лотерей М.С.Л., ДТЭК, Прикарпатьеоблэнерго, IT интегратор и другие. Все проекты оценивались международными экспертами.

– Сегодня украинские компании в тренде, поскольку корпоративная социальная ответственность уже приобретает признаки системности. Она понемногу начинает вписываться в стратегию бизнеса. Более того, сегодня украинский бизнес увеличивает практически вдвое количество средств, которые выделяет на социальные и экологические проекты, – рассказала на брифинге руководительница Центра Развитие корпоративной социальной ответственности Марина Сапрыкина.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. представил свой кейс “Лотереи как фундамент развития детского футбола в Украине”, в основе которого – поддержка детской футбольной команды 2007 года рождения КДЮСШ №15. Воспитанием маленьких спортсменов занимаются заслуженный тренер Украины Александр Пасека и лицензированный тренер Виталий Булах.

Напомним, что компания М.С.Л. стала титульным спонсором этой команды, обеспечила ее полную экипировку и трансфер в Нидерланды для участия в Международном турнире Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018), где ребята завоевали серебро.

Именно благодаря этому проекту была создана корпоративная футбольная команда М.С.Л., которая сейчас имеет возможность регулярно тренироваться на локациях КДЮСШ №15 под руководством заслуженного тренера Украины Александра Пасеки, а профессиональными спарринг-партнерами выступают подопечные футболисты.

30 сентября 2018 года команда М.С.Л. приняла участие в благотворительном турнире по мини-футболу Кубок открытых сердец-2018, который проводит ВБО Даун Синдром.

Кроме того, компания М.С.Л. инициировала участие в организации этого турнира своих подшефных из КДЮСШ №15: маленькие футболисты провели мастер-класс для особых детей и сыграли с ними в футбол. И таким образом удалось совместить сразу два социальных проекта М.С.Л..

– Для М.С.Л. Центр Развитие КСО является своеобразной площадкой для обмена идеями. Это – возможность рассказать о реализованных проектах, показать в сжатом виде обществу и бизнесу, какова социальная деятельность компании, – подчеркнул директор по маркетингу М.С.Л. Павел Вайсеро.

– Это и возможность поделиться знаниями и навыками, которые мы получали в течение многих лет. Ведь компания М.С.Л. существует почти 50 лет, за эти 50 лет было создано очень много проектов, связанных с КСО. Хочу напомнить, что в Украине в лотереи играют менее 10% взрослого населения, в то время как за рубежом – более 80%. Главная причина – недоверие: люди не знают, куда идут деньги от продажи лотерей. В то же время во всем мире лотереи финансируют отрасли, на развитие которых у государства не хватает денег, в частности – спортивные проекты. За годы своей деятельности компания М.С.Л. за свои средства реализовала немало социальных проектов, однако, широкую огласку о том, что все это стало возможным благодаря деньгам от лотерей, не было, – рассказал Вайсеро.

М.С.Л. принимает участие в конкурсе кейсов по КСО в третий раз. Так, в 2016 году компания представляла проект, посвященный строительству и развитию Универсального учебно-тренировочного центра зимних видов спорта Льодограй (Богуслав, Киевская область).

В следующий раз речь шла о сотрудничестве с Киевским международным кинофестивалем Молодість.

Сейчас с кейсом, посвященным развитию украинского детского футбола, компания победила в номинации “Лучший корпоративный вклад в Цель устойчивого развития №3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов”.