Стоимость проезда в общественном транспорте подняли, однако он все еще подвергает своих пассажиров опасности.

В сюжете программы Ранок у великому місті рассказали о том, чем опасны современные украинские маршрутки и троллейбусы и на что нужно обращать внимание, выбирая общественный транспорт.

В Украине продолжают обновлять общественный транспорт, но все равно на улицах можно увидеть старые троллейбусы и маршрутки.

На них обязательно обращайте внимание на лобовое стекло. Транспорт не имеет права выходить на маршрут даже если на лобовом стекле есть небольшая трещина.

Также всегда смотрите на общее состояние общественного транспорта. Если у него есть ржавые части, то лучше дождаться следующего автобуса или маршрутки.

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К слову, в Одесской области во время движения маршрутки из нее выпала женщина.