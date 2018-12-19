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Stand-by для Украины: МВФ выделит три транша

В МВФ назвали приоритеты, которые заложены в программу помощи stand-by для Украины.

Первый транш МВФ (1,4 млрд долларов) по новой программе stand-by для Украины поступит Украине немедленно. А перед тем, как выделить следующие два транша, Фонд каждые полгода будет пересматривать выполнение программы. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МВФ.

У кредитора также сообщили о 4 приоритетах, на которые будет сосредоточена программа:

  • уменьшение дефицита бюджета и дальнейшее уменьшение госдолга;
  • снижение инфляции с сохранением гибкого курса гривны;
  • усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
  • продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

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В МВФ отметили, что программа поможет Украине преодолеть значительные риски – как внутренние, так и внешние.

Как известно, Фонд планирует выделить Украине $3,9 млрд за период в 14 месяцев.

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