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Факти / Україна / Політика / Тимошенко: Українці масово мігрують в пошуках роботи за кордон/

Тимошенко: Украинцы массово мигрируют в поисках работы за границу

Катастрофическая трудовая эмиграция из Украины является следствием глобализации мировой экономики и неэффективной работы власти.

Именно поэтому нашему государству нужна действенная стратегия работы с миграционными процессами и поддержки работников. Об этом сообщает Обозреватель.

– В работе заграницей нет ничего плохого. Но украинцы буквально бегут отсюда, поскольку жизнь в Украине превратилась в выживание. И нам нужно действовать немедленно. Я хочу четко заявить, что после смены власти, для тех украинцев, которые вынуждены были уехать за границу и работать, будут сняты все налоги на перечисление денег, на передачу посылок для своих семей в Украине, – заявила Юлия Тимошенко.

Лидер партии Батьківщина также отметила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан покинули Украину за прошлый год, а еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время. По мнению Юлии Тимошенко, такая ситуация недопустима для нормального развития государства и представляет угрозу национальной безопасности и самосохранению нации.

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Именно поэтому политик подготовила уникальную для Украины стратегию борьбы с негативными миграционными процессами, подробно изложенную в стратегическом документе Новый экономический курс.

– По данным ООН от 2017 года, Украина вошла в десятку стран с наиболее высокими темпами сокращения населения. Если органы власти в Украине не обеспечат повышение уровня и качества жизни населения, улучшение бизнес-климата и благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса, увеличение количества рабочих мест и необходимые социальные гарантии, то миграционные потоки будут расти и страну ждет демографическая катастрофа.

Очень быстрыми темпами усугубляются депопуляция, массовый миграционный отток населения, старение нации, роста смертности и снижение рождаемости. Если срочно не преодолеть эти тенденции, они будут определять крайне негативный демографический среднесрочный прогноз для Украины, – говорится в стратегии.

К слову, мы писали куда едут и сколько зарабатывают украинцы за рубежом.

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