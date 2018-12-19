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Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив

Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

Об этом он рассказал во время интервью BBC Украина.

Александр Турчинов отметил, что Украина обратится к ОБСЕ и другим международным организациям, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.

По мнению секретаря СНБО, это поможет доказать миру, что Украина не нарушала никаких законов и международных правил.

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Александр Турчинов добавил, что новый проход через Керченский пролив – это принципиальный вопрос.

Если Украина сейчас отступит, то это даст возможность России захватить Азовское море и де-факто легализовать оккупацию Крыма.

Ранее Факты ICTV писали о том, что депутаты Европейского парламента поддержали возможное введение санкций против России из-за атаки в Керченском проливе.

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