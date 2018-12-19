Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
Об этом он рассказал во время интервью BBC Украина.
Александр Турчинов отметил, что Украина обратится к ОБСЕ и другим международным организациям, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.
По мнению секретаря СНБО, это поможет доказать миру, что Украина не нарушала никаких законов и международных правил.
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Александр Турчинов добавил, что новый проход через Керченский пролив – это принципиальный вопрос.
Если Украина сейчас отступит, то это даст возможность России захватить Азовское море и де-факто легализовать оккупацию Крыма.
Ранее Факты ICTV писали о том, что депутаты Европейского парламента поддержали возможное введение санкций против России из-за атаки в Керченском проливе.