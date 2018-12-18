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Факти / Україна / Якими були головні новорічні ялинки України останні 11 років/

Какими были главные новогодние елки Украины последние 11 лет

Факты ICTV сделали подборку главных новогодних елок Украины с 2007 года.

В Киеве уже установили главную елку страны 2018-2019. Праздничное дерево украсили 10 километрами гирлянд.

Торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря.

Факты ICTV решили напомнить, какими были главные новогодние красавицы в Киеве с 2007 года.

В прошлом году дерево привезли из Карпат. Елку украсили огромными золотыми шариками, игрушками и фонариками.

В 2016 году столичная елка была украшена очень изящными огоньками, благодаря чему казалось, праздничное дерево припорошено блестящим снежком.

С такой главной новогодней елкой на Софийской площади в Киеве Украина встречала 2016.

А это главная новогодняя елка страны на Софийской площади к встрече 2015 года.

Такой всем запомнилась главная новогодняя елка страны на Майдане, Революция Достоинства 2013-2014 гг.

Главная новогодняя елка страны на Майдане в Киеве, встреча 2013 года.

Главная новогодняя елка страны на Майдане, встреча 2012-го.

Новогодняя елка на Майдане в Киеве, встреча 2011-го.

Праздничный салют над зажженной главной елкой Украины на Майдане в Киеве. С такой елкой страна встречала 2010-й.

А с такой главной новогодней елкой праздновали Новый 2009 год.

Читайте: Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей

Главная новогодняя елка Украины на Майдане в Киеве, встреча 2008-го.

Новогодняя елка на Майдане, встреча 2007-го.

Ранее Факты ICTV писали, как сделать новогоднюю елку безопасной.

Фото: УНИАНtwitter.com/OPERATIVNO

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