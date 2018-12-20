Владельцев авто на иностранных номерах начнут штрафовать за нерастаможенные авто с мая 2019 года. Сумма штрафа – 8,5 тыс. грн
За нерастаможку автомобилей на иностранных номерах владельцев начнут штрафовать с мая 2019 года.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время пресс-конференции.
Он отметил, что ответственность за управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки временного ввоза, вступает в силу через 180 дней со дня опубликования закона.
Штраф за такое правонарушение будет составлять 8,5 тыс. грн.
Постановление о штрафе будет выносить полицейский.
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В случае повторного нарушения в течение года штраф будет составлять 17 тыс. грн с лишением права вождения на один год и изъятием транспортного средства или без него.
Кроме того, ввезенный автомобиль на еврономерах более чем на 30 суток, нужно будет зарегистрировать в течение 10 дней.
Такое авто нельзя будет передавать в пользование другим лицам.
Ранее Факты ICTV писали о временном порядке растаможки евроблях.