Кандидат в президенты Юрий Бойко подал 12 февраля в Центральную избирательную комиссию заявление, согласно которому лишил Вадима Рабиновича статуса его доверенного лица.

15 февраля 2019 года ЦИК отменила регистрацию Рабиновича как доверенного лица кандидата. Об этом говорится в решении ЦИК, опубликованном на официальном сайте. В решении избирком потребовал, чтобы Рабинович немедленно вернул удостоверение доверенного лица.

– В чуйке Рабиновичу не откажешь. Уже даже нарисованные на Банковой “рейтинги” ну никак не выводят Бойко во второй тур, да и компания безликая, – пишет политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

Чаплыга считает, что сторона Бойко пыталась реализовать план принуждения группы Новинского и Вилкула к вливанию, но такой план не сработал.

– При таких раскладах первенство переходит на поле Новинского-Вилкула, и Рабинович видимо что-то знает, – прогнозирует Чаплыга.

Конфликт свидетельствует о расколе тандема Бойко-Рабинович, считают политические эксперты. Замахнувшись на выход во второй тур, Бойко так и не смог взлететь выше третьей лиги кандидатов. При том, что действующий президент всячески вытягивал Бойко как своего спарринг-партнера на выборах.

К слову, 8 февраля на выборы президента Украины Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.