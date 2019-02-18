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Бойко написав заяву в ЦВК на Рабіновича і позбавив його статусу своєї довіреної особи

Кандидат в президенти Юрій Бойко подав 12 лютого в Центральну виборчу комісію заяву, відповідно до якої позбавив Вадима Рабіновича статусу його довіреної особи.

Бойко написав заяву в ЦВК на Рабіновича і позбавив його статусу своєї довіреної особи

15 лютого 2019 ЦВК скасувала реєстрацію Рабіновича як довіреної особи кандидата. Про це йдеться в рішенні ЦВК, опублікованому на офіційному сайті. У рішенні виборчком затребував, щоб Рабінович негайно повернув посвідчення довіреної особи.

– У чуйці Рабіновичу не відмовиш. Уже навіть намальовані на Банковій “рейтинги” ну ніяк не виводять Бойка до другого туру, та й компанія безлика, – пише політичний експерт і блогер Михайло Чаплига.

Чаплига вважає, що сторона Бойка намагалася реалізувати план примусу групи Новинського та Вілкула до вливання, але це не спрацювало.

– При таких розкладах першість переходить на поле Новинського-Вілкула, і Рабинович мабуть щось знає, – прогнозує Чаплига.

Конфлікт свідчить про розкол тандему Бойко-Рабінович, вважають політичні експерти. Замахнувшись на вихід у другий тур, Бойко так і не зміг злетіти вище третьої ліги кандидатів. При тому, що чинний президент всіляко витягав Бойко як свого спаринг-партнера на виборах.

До слова, 8 лютого на вибори президента України Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.

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