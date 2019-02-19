Росія курирувала план зі зриву виборів в Україні, організацією якого займався громадянин України Микола Дульський.

Україна розкрила план Росії щодо зриву виборчого процесу в Україні після першого туру.

Про це заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, пише Інтерфакс-Україна.

Виконавцями плану з дестабілізації ситуації в Україні повинні були стати учасники організованої громадянином України Миколою Дульським радикальної організації Білі балаклави.

Усього зловмисники, яких курирувала Росія, планували здійснити 6 акцій проти України. Поплічники Дульського повинні були захоплювати адмінбудівлі в регіонах країни, а також організовувати масові протести і заворушення.

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У СБУ уточнили, що Дульський в даний час переховується за межами України.

Також у спецслужбі заявили про затримання в Києві Євгена Моренця (Біла Балаклава), який вербував спільників для перевороту на території України.

Вчора Моренцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 і ч.3 ст.109 КК. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.





















Переворот під час виборів: СБУ зірвала план РФ Білі балаклави / 5 фотографий

До слова, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія активізувала агентів і пропаганду до виборів президента України.

Фото: Klymenko Time/YouTube