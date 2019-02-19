Министр социальной политики Андрей Рева рассказал Фактам ICTV о контроле монетизации субсидий, почти 1 млн случаев злоупотреблений помощью и обещаниях кандидатов в президенты повысить пенсии.

Монетизация субсидий началась с 1 января 2019 года. Так, граждане, которым субсидия была назначена в октябре 2018 года, уже получают деньги на карточку, с которой автоматически списывается часть за коммунальные услуги. Если после отопительного сезона у них останутся средства – они смогут снять их и потратить по своему усмотрению.

С марта параллельно будет запущена другая модель монетизации – деньги будут выдавать наличными. Такой экспериментальный метод продлится три месяца.

В этом году субсидии получают около 4 млн семей, в то время как в прошлом эта цифра составляла 6,9 млн. Это связано в том числе с тем, что Минсоцполитики усилило критерии получения государственной помощи из-за многочисленных злоупотреблений.

Факты ICTV перед эфиром Свободы Слова пообщались с министром социальной политики Украины Андреем Ревой. Он рассказал, как будут контролировать тех, кто получит субсидии наличными, как министерству удалось разоблачить почти 1 млн злоупотреблений и почему обещания кандидатов на повышение пенсий сегодня невозможно реализовать.

Дальше – прямая речь.

Доверяй, но проверяй – как Минсоцполитики будет контролировать, куда идут средства

Мы выдаем деньги и в течение месяца гражданин должен заплатить за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее субсидия могла быть прекращена, если человек два месяца не платил. Теперь, если он в течение месяца не заплатил – его субсидия может быть приостановлена. Нам об этом сообщит то предприятие, которому человек задолжал.

В любом случае, риск, что кто-то не заплатит, будет присутствовать.

Но должен быть элемент доверия. Надеюсь, что большая часть людей добросовестная.

Субсидия – тем, кто в этом нуждается

Если человек декларирует нулевые доходы, он как минимум должен ответить на вопрос, за какие средства живет. Далеко не все захотели отвечать. Таких домохозяйств было 923 тысячи.

Был введен критерий о наличии элитного имущества.

Иметь квартиру более 120 кв. м. или дом более 240 кв. м. и претендовать на субсидию – то же, что купить Мерседес последней модели и перевести его на газ, чтобы было дешевле.

Когда мы ввели реестр субсидиантов и каждый гражданин смог по адресу посмотреть, есть ли субсидия, нас проинформировали, что даже в Новопечерских Липках (элитный район Киева, – Ред.) у нас были субсидианты. Пришлось разбираться, почему и как так произошло.

Ранее Факты ICTV писали, кому не дадут субсидии в 2019 году.

Были люди, которые, декларируя нулевые доходы, покупали дома и машины. Один купил гаджетов на 180 тысяч при официальном доходе в ноль гривен.

Кроме того, большое количество людей работает за рубежом и платит там налоги. Они за прошлый год переслали 12 млрд долларов. Ни в одной декларации это не указано. Когда начали проверять – это тоже сказалось на количестве субсидиантов.

Помощь должна быть адресной. Все, кто нуждался в субсидиях – их получил.

Пенсионная реформа

Ресурс, который идет на выплату пенсий, состоит из двух основных источников – единый социальный взнос (платят работодатели за тех, кто работает или физические лица – предприниматели) и государственная дотация.

В 2016 году дотация пенсионного фонда составляла 145 млрд гривен, а собственные доходы пенсионного фонда – 112 млрд. Почти 60% средств, которыми оплачивались пенсии, шли из государственного бюджета.

За три года, в результате проведенной нами работы, в 2019 году дотация составила 167 млрд, то есть увеличилась на 22 млрд, а собственные доходы стали 230 млрд.

Это позволило нам повысить пенсии, проиндексировать их и сейчас мы готовимся к следующему пересмотру выплат.

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Пенсии по $500 – реальны ли обещания кандидатов?

Сейчас некоторые кандидаты обещают заоблачные повышение пенсий. Я с большим уважением отношусь к таким заявлениям. Но мне интересно посмотреть, как это сделают.

Давайте считать. Весь бюджет Украины составляет 1,3 трлн гривен. На нацбезопасность и оборону идет 209 млрд, внешние и внутренние долги – 417 млрд, плюс 167 млрд дотаций пенсионного фонда. Вместе уже 800 млрд. Отнимите еще 50 млрд на субсидии, 54 млрд государственной помощи, около 60 млрд на образование и др.

Когда вы все вычтете, задайте вопрос – как увеличить выплаты из пенсионного фонда?

Надо или увеличивать поступления пенсионного фонда, то есть поднимать ЕСВ, или же увеличивать дотацию. А откуда ее увеличивать?

Напомним, в 2019 году планируется трижды проиндексировать пенсии – в марте, июле и декабре. Первая индексация предусматривает до 20% повышения. Министр соцполитики заверил, что деньги в бюджете на это заложены, и, несмотря на выборы, план повышения пенсий будет реализован.

Фото: Скріншот Свобода Слова, Dreamstime

Лилия Ященко