Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ о начале служебного расследования в связи с информацией, обнародованной во время второго этапа операции Карфаген.

Офис генпрокурора инициировал служебное расследование по делу Карфаген

Как сообщил Офис генпрокурора, основанием для проверки стали результаты мониторинга медиа, в том числе сообщения о вероятной причастности отдельных представителей прокуратуры к возвращению имущества, изъятого в рамках уголовных производств по деятельности нелегальных колл-центров и сети U420.

В рамках расследования будут выяснять, могли ли сотрудники прокуратуры злоупотреблять своим служебным положением в частных интересах, оказывать влияние на работу других должностных лиц или предпринимать другие противоправные действия.

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По итогам проверки Офис генерального прокурора примет соответствующие решения, если для этого будут законные основания.

В то же время в ОГП отметили, что проведение служебного расследования само по себе не свидетельствует о доказанной причастности кого-либо к возможным правонарушениям.

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