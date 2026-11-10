Новые обстоятельства по делу Карфаген: Офис генпрокурора инициировал служебное расследование
- Офис генерального прокурора начал служебное расследование после обнародования информации в ходе второго этапа операции Карфаген.
- Проверка будет касаться возможной причастности отдельных представителей прокуратуры к решениям в уголовных производствах о нелегальных колл-центрах.
- В ОГП объяснили, какие обстоятельства будут выяснять и при каких условиях могут принять дальнейшие решения.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ о начале служебного расследования в связи с информацией, обнародованной во время второго этапа операции Карфаген.
Офис генпрокурора инициировал служебное расследование по делу Карфаген
Как сообщил Офис генпрокурора, основанием для проверки стали результаты мониторинга медиа, в том числе сообщения о вероятной причастности отдельных представителей прокуратуры к возвращению имущества, изъятого в рамках уголовных производств по деятельности нелегальных колл-центров и сети U420.
В рамках расследования будут выяснять, могли ли сотрудники прокуратуры злоупотреблять своим служебным положением в частных интересах, оказывать влияние на работу других должностных лиц или предпринимать другие противоправные действия.
По итогам проверки Офис генерального прокурора примет соответствующие решения, если для этого будут законные основания.
В то же время в ОГП отметили, что проведение служебного расследования само по себе не свидетельствует о доказанной причастности кого-либо к возможным правонарушениям.