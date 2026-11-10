ПВО и защита энергетики: Зеленский проведет переговоры в Дании
- Владимир Зеленский 10 ноября посетит Данию.
- Президент встретится с премьер-министром Метте Фредериксен и лидерами стран Северной Европы.
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский будет с визитом в Дании.
Об этом сообщило правительство Дании.
Визит Зеленского в Данию 10 ноября: что известно
10 ноября Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главами государств и правительств стран Северной Европы.
По информации датского правительства, главными темами переговоров станут дальнейшая военная помощь Украине и укрепление безопасности в Европе.
Особое внимание стороны уделят насущным потребностям Украины в системах противовоздушной обороны и защите энергетического сектора от российских атак.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что поддержка Украины по-прежнему важна для безопасности всей Европы.
— Борьба украинцев за свободную Украину и свободную Европу продолжается. Их невероятное мужество и сила — это светлое пятно в это серьезное и неопределенное время, — заявила она.
Фредериксен отметила, что Россия продолжает нападать на мирных жителей, гуманитарные центры, а также объекты водо- и теплоснабжения.
По ее словам, европейские страны должны не только продолжать помогать Украине, но и перенимать украинский опыт для укрепления собственной безопасности.
Подробную программу визита Зеленского и встреч с лидерами стран Северной Европы правительство Дании пообещало обнародовать позже.