Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский будет с визитом в Дании.

Об этом сообщило правительство Дании.

Визит Зеленского в Данию 10 ноября: что известно

10 ноября Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главами государств и правительств стран Северной Европы.

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По информации датского правительства, главными темами переговоров станут дальнейшая военная помощь Украине и укрепление безопасности в Европе.

Особое внимание стороны уделят насущным потребностям Украины в системах противовоздушной обороны и защите энергетического сектора от российских атак.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что поддержка Украины по-прежнему важна для безопасности всей Европы.

— Борьба украинцев за свободную Украину и свободную Европу продолжается. Их невероятное мужество и сила — это светлое пятно в это серьезное и неопределенное время, — заявила она.

Фредериксен отметила, что Россия продолжает нападать на мирных жителей, гуманитарные центры, а также объекты водо- и теплоснабжения.

По ее словам, европейские страны должны не только продолжать помогать Украине, но и перенимать украинский опыт для укрепления собственной безопасности.

Подробную программу визита Зеленского и встреч с лидерами стран Северной Европы правительство Дании пообещало обнародовать позже.